Spaanse prinses Leonor in Portugal voor eerste buitenlandse reis

De Spaanse prinses Leonor is vrijdagmiddag in de Portugese hoofdstad Lissabon aangekomen voor haar eerste officiële buitenlandse reis. De 18-jarige prinses werd er ontvangen door de president van Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Leonor werd bij haar eerste buitenlandse werkbezoek geëerd met het Grootkruis van de Orde van Christus. Dat gebeurde in het Belémpaleis. Daar maakte de prinses samen met Rebelo de Sousa ook een wandeling in de tuinen rondom het paleis. Aansluitend vond er een lunch plaats ter ere van de komst van Leonor. Later volgt er nog een programma waarin duurzaamheid een rol speelt.

Vlak voor de oudste dochter van koning Felipe in het vliegtuig naar Portugal stapte, werd er op de luchthaven van Adolfo Suárez Madrid-Barajas een officiële afscheidsceremonie voor haar georganiseerd.