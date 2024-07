Spaanse prinsessen kijken bij tafeltennis op Olympische Spelen

De Spaanse prinsessen Leonor en Sofia zijn nog steeds in Parijs voor de Olympische Spelen. De dochters van koning Felipe en koningin Letizia gingen dinsdag kijken bij het tafeltennis, waar hun landgenoot Álvaro Robles in actie kwam.

Robles nam het in het mannenenkelspel op tegen de Braziliaan Hugo Calderano. Calderano won de partij uiteindelijk met 4-2. Na afloop van de wedstrijd gingen de zussen nog even langs bij Robles voor een korte ontmoeting, is te zien op beelden van het Spaanse hof.

Felipe en Letizia zijn momenteel niet in Parijs. Zij waren maandagavond nog op Mallorca. Felipe doet vanaf dinsdag mee aan een zeilwedstrijd in de baai van Palma.