Spaanse royals trots op succes paralympische sporters

De Spaanse koninklijke familie is trots op het succes van de sporters tijdens de Paralympische Spelen in Parijs. Spanje won in totaal veertig medailles. Een “uitstekende” prestatie, schrijft het Spaanse hof op sociale media.

De Spaanse delegatie heeft tijdens het toernooi dat zondag eindigde zeven gouden medailles, elf keer zilver en 22 maal brons in de wacht gesleept. “Bedankt dat jullie Spanje op zo’n bewonderenswaardige manier hebben vertegenwoordigd in #Parijs2024.”

Koningin Letizia reisde naar de Franse hoofdstad om de sporters aan te moedigen. Ze was bij meerdere wedstrijden aanwezig.