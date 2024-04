Felipe en Willem-Alexander trappen balletje op Cruyff Court

De Spaanse koning Felipe en koning Willem-Alexander hebben woensdagmiddag een balletje getrapt bij een voetbalwedstrijd en een bal gegooid bij een basketbalpotje. Dat deden de vorsten op een sportmiddag op een Cruyff Court van de Johan Cruyff Foundation in Amsterdam. De Johan Cruyff Foundation is een Nederlands-Spaanse stichting die kinderen met een handicap of uit achterstandswijken de kans biedt zich te ontwikkelen via sport.

De sportmiddag werd gestart met een potje voetbal tussen twee groepen kinderen. Felipe en Willem-Alexander sloten ieder aan bij een ander team. Na het oefenen van een yell trapten ze de bal even kort over en weer, waarna de wedstrijd van start ging. Vervolgens waren Felipe en Willem-Alexander bij een kickboksclinic. De koningen gaven de kinderen voorafgaand een boks en bleven vervolgens vanaf de kant kijken.

De middag werd afgesloten met een basketbaltraining, waarbij ook Felipe en Willem-Alexander een poging deden om de korf te raken. Onder luid gejoel van de aanwezige kinderen gooiden zij om de beurt een bal, maar ze misten.

Johan Cruijff

Het Cruyff Court Betondorp staat in de buurt van het geboortehuis van wijlen profvoetballer Johan Cruijff. Zijn kinderen Jordi en Susila Cruijff, allebei betrokken bij de stichting die hun vader oprichtte, waren ook bij de sportmiddag aanwezig en gingen kort met de koningen in gesprek.

Felipe en zijn vrouw Letizia brengen op woensdag en donderdag een staatsbezoek aan Nederland. Felipe en Willem-Alexander zijn sinds de welkomstceremonie in de ochtend samen op pad en bezoeken nog de haven van Amsterdam. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam.