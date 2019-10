Koning Felipe viert zaterdag samen met zijn gezin de nationale feestdag van Spanje. In het bijzijn van zijn echtgenote koningin Letizia en hun twee dochters Leonor en Sofia heeft de Spaanse koning het militair defilé afgenomen.

Het koninklijk gezin zit traditiegetrouw op de tribune op een plein in het noorden van Madrid waar het zicht heeft op de vele Spaanse strijdkrachten die langsmarcheren tijdens de militaire parade. Na het defilé was het tijd voor een eerbetoon aan de vlag van het land. Helemaal vlekkeloos verliep dat niet. De parachutist die de rood-gele vlag vanuit de lucht moest laten zakken, vloog recht op een lantaarnpaal af waar hij, samen met de vlag, in bleef hangen.

In de loop van de middag verplaatst het gezelschap zich naar het Koninklijk Paleis voor een feestelijke receptie waarvoor de nodige hoogwaardigheidsbekleders zijn uitgenodigd.