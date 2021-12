Koning Felipe neemt afscheid van Spaanse tennisser Santana

Koning Felipe van Spanje is maandag naar het sportcomplex Caja Mágica in Madrid gekomen om afscheid te nemen van tennisser Manolo Santana. Op de tennisbaan staat de kist van de zaterdag overleden oud-sporter (83).

Felipe kwam niet alleen zijn laatste eer betuigen. De koning was er ook heen gereisd om de familie van Santana persoonlijk te condoleren.

De tennisser is de eerste Spanjaard die Wimbledon heeft gewonnen. Dat deed hij in 1966. Het jaar daarvoor won Santana de US Open en daarvoor twee keer Roland Garros (1961 en 1964). Hij wordt gezien als een van de belangrijkste figuren uit het Spaanse tennis.