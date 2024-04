Streep door verjaardagsfestiviteiten Margrethe door brand

De verjaardag van de Deense koningin Margrethe wordt dinsdag soberder gevierd dan gepland. Vanwege de grote brand in het historische beursgebouw Børsen in het centrum van Kopenhagen is een optreden van het muziekkorps van de koninklijke lijfwacht geannuleerd.

Het muziekkorps zou rond het middaguur ter gelegenheid van de 84e verjaardag van de koningin op paleis Fredensborg spelen. Een woordvoerder van het hof zegt tegen Deense media dat de festiviteiten door de brand niet doorgaan.

Het vuur brak dinsdagochtend door nog onbekende oorzaak uit. Het 17e-eeuwse gebouw behoort tot de oudste en meest iconische panden in de Deense hoofdstad. Het huisvest niet langer de Deense beurs, maar het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel. Er waren renovatiewerkzaamheden bezig.