Telegraph: Trump krijgt weer uitnodiging voor Brits staatsbezoek

Donald Trump wordt naar verwachting de eerste politicus die twee keer een staatsbezoek aan Groot-Brittannië aflegt. De aankomend president van de Verenigde Staten krijgt volgens The Telegraph een uitnodiging zodra hij terug is in het Witte Huis.

Een nieuw bezoek kan op zijn vroegst pas in 2026 plaatsvinden, gelet op de agenda van koning Charles. Trump bracht tijdens zijn eerste presidentschap ook een staatsbezoek aan Groot-Brittannië. Koningin Elizabeth ontving hem in juni 2019.

In het verleden kwamen alleen vorsten tweemaal op staatsbezoek. In de recente geschiedenis waren dat de Deense koningin Margrethe, die zowel in 1974 als in 2000 langskwam, en koning Olav van Noorwegen (1963 en 1988).