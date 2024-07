Thailand viert 72e verjaardag van koning Vajiralongkorn

In Thailand is het feest, want daar viert koning Vajiralongkorn zondag zijn 72e verjaardag. De vorst hield onder meer een audiëntie op het paleis ter ere van zijn verjaardag.

Leden van de koninklijke familie, adviseurs van de koning, leden van het kabinet en hoge ambtenaren mochten bij Vajiralongkorn op audiëntie komen, schrijft het paleis op Instagram. Op beelden is ook te zien hoe buiten het paleis in Bangkok saluutschoten werden afgevuurd ter ere van de jarige monarch.

Het hof wenst de koning “geluk, een goede gezondheid en een lang leven” toe.