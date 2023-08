Tweede verbannen zoon Thaise koning teruggekeerd

Chakriwat Vivacharawongse, de derde zoon van de Thaise koning Vajiralongkorn, is in navolging van zijn broer Vacharaesorn na jaren teruggekeerd in zijn geboorteland. Hij voegde zich zaterdag bij zijn broer, meldt The Bangkok Post.

De 40-jarige Chakriwat en 42-jarige Vacharaesorn bezochten afgelopen weekeinde een ziekenhuis en betuigden hun respect bij een afbeelding van hun in 2016 overleden grootvader Bhumibol.

De terugkeer van Chakriwat komt enkele dagen na de opvallende komst van zijn broer, die eveneens 27 jaar geleden voor het laatst in het openbaar was gezien in Thailand. Zijn terugkeer kon op veel belangstelling rekenen van publiek en pers. Vacharaesorn en Chakriwat werden met hun andere twee broers en moeder, voormalig actrice Sujarinee Vivacharawongse, verbannen uit Thailand en zijn opgegroeid in de Verenigde Staten. Ze hebben geen koninklijke titels.

Vacharaesorn zou eigenlijk zondag terug naar huis gaan maar besloot zijn reis uit te stellen om zijn broer een paar dagen rond te leiden. De twee zijn van plan om later samen terug naar de VS te gaan.