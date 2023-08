Zoon Thaise koning na jaren weer in thuisland gespot

Vacharaesorn Vivacharawongse, de tweede zoon van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn, is voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar in Thailand gezien. De zoon van de vorst bezocht in Bangkok een tempel en een dagopvang voor minder bedeelde kinderen. Het bezoek was een grote verrassing.

Het was 27 jaar geleden dat Vacharaesorn Vivacharawongse zich voor het laatst publiekelijk in Thailand vertoonde. Zondag verschenen er op sociale media al beelden van de aankomst van de verloren zoon op het vliegveld Suvarnabhumi in Bangkok.

De zoon van de koning, die de afgelopen decennia carrière maakte als advocaat in de VS, stond de media te woord en zei dat het “een droom is die uitkomt” om weer voet aan Thaise grond te zetten. “Al ben ik heel lang weg geweest, ik ben geen moment vergeten dat ik een Thai ben en hoe belangrijk onze Thaise cultuur is.”

Verbannen

Samen met zijn moeder Sujarinee en zijn drie broers werd Vacharaesorn Vivacharawongse in 1996 uit Thailand verbannen. De vier prinsen – in 1996 werd hen verboden de titel en de koninklijke achternaam Mahidol nog te gebruiken – zijn geboren uit de relatie die Vajiralongkorn had met de actrice Yuvadhida Polpraserth, die later de naam Sujarinee kreeg.

Koning Vajiralongkorn is inmiddels bezig aan zijn vierde huwelijk. De 71-jarige vorst heeft in totaal zeven kinderen, maar heeft nog geen officiële troonopvolger aangewezen. De 44-jarige prinses Bajrakitiyabha werd door kenners beschouwd als een goede kandidaat. Maar zij kampt het laatste jaar met een slechte gezondheid als gevolg van hartritmestoornissen.