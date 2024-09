Thaise koning keurt wet die homohuwelijk mogelijk maakt goed

De Thaise koning Vajiralongkorn heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het homohuwelijk mogelijk maakt. Dit betekent dat Thailand officieel het eerste land in Zuidoost-Azië wordt dat het homohuwelijk erkent.

In juni stemde het Thaise parlement al voor de wet. De koninklijke goedkeuring verscheen dinsdag in de officiële koninklijke krant. Dit houdt in dat de wet over 120 dagen in werking treedt, namelijk op 22 januari 2025.

In Thailand is nog wel een wet op majesteitsschennis van kracht, een van de strengste ter wereld. Zo kreeg een 30-jarige Thai in januari nog een celstraf van vijftig jaar voor het beledigen van het Thaise koningshuis op sociale media.