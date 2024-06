The Crown-actrice Meg Bellamy werd online veel gepest

Meg Bellamy, die de rol van een jonge prinses Catherine speelde in de Netflixserie The Crown, werd online veel gepest. Dat vertelde de 21-jarige actrice in het magazine You van de Mail on Sunday.

Bellamy zegt dat ze na lange persdagen vaak veel “negatieve dingen” over haar lichaam zag. “De commentaren waren voornamelijk ‘je bent te dik om Kate te spelen'”, voegde de actrice daar aan toe. Ze vertelde zichzelf dat ze zich niet te veel moest aantrekken van de negatieve commentaren. “Omdat het meeste wordt geschreven door internettrollen of mannen die Gary heten en een vis vasthouden in hun profielfoto”, aldus Bellamy.

De rol in The Crown heeft haar naar eigen zeggen vooral ook veel opgeleverd. “Er zijn zoveel geweldige dingen gebeurd. Ik leef mijn beste leven.”

In het laatste seizoen kwam onder meer de opbloeiende romance tussen Catherine en prins William aan bod. Ed McVey speelde de jonge William.