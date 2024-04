Toestand losgeslagen koninklijke paarden verbeterd na operatie

Het gaat inmiddels beter met de twee koninklijke paarden die vorige week gewond raakten nadat zij op hol sloegen in Londen. Het Britse leger liet in een update op X weten dat de gezondheid van de paarden na een operatie vooruitgaat.

Het zwarte paard Quaker en het witte paard Vida renden afgelopen woensdag door de straten van Londen. Ze schrokken tijdens een oefening van de Household Cavalry toen puin van een bouwplaats op de grond viel. Tijdens de daaropvolgende dolle tocht botsten de paarden met een aantal voertuigen.

De twee paarden behoren tot de stallen van het Britse koningshuis. De dieren zijn de afgelopen dagen geopereerd. De toestand van Quaker is inmiddels aanzienlijk verbeterd en het dier zal naar verwachting volledig herstellen. Het andere paard, Vida, maakt ook vooruitgang. Hij blijft echter nog onder nauw toezicht terwijl zijn wonden genezen.

Bij het incident in Londen raakte ook een aantal soldaten gewond. Twee van hen worden nog in het ziekenhuis behandeld, maar zullen volledig herstellen. De rest is inmiddels weer aan het werk.