Tranen bij prinses Margarita om beelden opa Bernhard

Prinses Margarita is donderdag geëmotioneerd geraakt in een uitzending van de NPO 1-talkshow Tijd voor MAX. Dat gebeurde toen haar opa prins Bernhard ter sprake kwam.

De dochter van prinses Irene moest een traan wegpinken na het zien van beelden van de 70e verjaardag van Bernhard in de tuin van paleis Soestdijk, waar destijds veel oud-militairen aanwezig waren. “Wat me ontroert, is alles wat er over hem gezegd is, over zijn lidmaatschap van de NSDAP. Dat was voordat hij naar Nederland kwam en trouwde met mijn grootmoeder.”

Margarita benadrukte vervolgens dat haar opa de keuze had gemaakt om niet bij de Hitlerjugend en de SS te gaan. “Dat vind ik heel waardevol om toch nog even te zeggen. Ik was niet van plan iets te zeggen, dus dat ontroert me. Vooral omdat het een ongelooflijk toegewijde man was, voor zijn doel. En dat was deze mensen te eren, die gewoon gevochten hebben voor onze vrijheid en ook zijn vrijheid.”

Tough cookie

De prinses zei ook dat Bernhard “een heel interessante” opa was. “Mijn grootvader was niet standaard. Hij was een ‘tough cookie’ voor zijn kleinkinderen. Je moest wel met een verhaal komen, geen onzin”, herinnerde Margarita zich. “De gesprekken waren altijd goed, we hadden dezelfde passies: paarden en vliegen. En mooie auto’s, dat heeft hij ons allemaal doorgegeven. De voet op het gaspedaal, dat hebben we altijd meegekregen. Maar vooral ook zijn inzet voor de mensheid, de maatschappij en de natuur. Dat heeft hij ons wel allemaal meegegeven.”

Bernhard kwam eind vorig jaar weer in het nieuws toen officieel bekend werd dat de echtgenoot van koningin Juliana voor de Tweede Wereldoorlog lid is geweest van de NSDAP, de nazipartij van Adolf Hitler.