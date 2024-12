Trump vindt prins William een geweldige leider

Donald Trump vindt dat prins William een “geweldige leider” is. Dat zei de aankomende president van Amerika na een ontmoeting bij de heropening van de Notre-Dame. Tijdschrift Hello deelt op zijn website een video van de ontmoeting.

Tijdens een kort gesprek kreeg Trump van William een warm onthaal, en de prins vroeg wat hij van de ceremonie vond. “Het was prachtig”, klonk het antwoord van Trump. Tegen de aanwezige pers sprak de Amerikaan ook nog wat lovende woorden over William. “Hij is een goede man. Hij doet het geweldig.”

Na de ceremonie konden de twee hun gesprek voortzetten in een aparte ruimte. Dit is hun eerste interactie sinds 2019, toen Trump als president van Amerika een bezoek bracht aan het Verenigd Koninkrijk.