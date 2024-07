Uitgaven Brits koningshuis gedaald

LONDEN (ANP) – Het Britse koningshuis heeft in het afgelopen jaar minder uitgegeven. Dat staat in het financiële jaarverslag dat woensdag is verschenen. De uitgaven van het Britse koningshuis daalden met 17 procent van 107,5 miljoen pond (127,85 miljoen euro) naar 89,1 miljoen pond (105,9 miljoen euro). Dat kwam grotendeels door een verwachte daling van de uitgaven voor renovaties aan Buckingham Palace. Het bedrag dat de koninklijke familie ontving uit het zogeheten Sovereign Grant, het bedrag dat de Britse belastingbetaler betaalt, bleef voor het derde opeenvolgende jaar gelijk met 86,3 miljoen pond.

Het financiële jaaroverzicht gaat over het jaar tot 31 maart 2024 en omvat het eerste volledige jaar dat koning Charles op de troon zit. Buckingham Palace schrijft in het verslag dat het aantal koninklijke evenementen toenam, ondanks de gezondheidsproblemen van koning Charles en prinses Catherine. Beiden kregen in 2024 te maken met kanker.

Ondanks de ziekte van Charles en Catherine gaf het Britse koningshuis wel meer uit aan reizen dan in het voorgaande financiële jaar. De kosten van reizen kwamen uit op 4,2 miljoen pond, tegenover 3,9 miljoen pond een jaar eerder. De staatsbezoeken van Charles en Camilla aan Kenia en Frankrijk waren de duurste reizen met kosten van respectievelijk 167.000 pond en 123.000 pond. Andere kostbare reizen waren het bezoek van prinses Anne aan Sri Lanka (48.000 pond) en prins William aan Koeweit (30.000 pond).

In het jaarverslag staat ook vermeld hoeveel post het koninklijk huishouden in 2023-2024 ontving. Het ging om meer dan 138.000 poststukken. Daarvan gingen 31.311 over de kroning van Charles en koningin Camilla en meer dan 27.000 poststukken bevatten beterschapswensen aan Charles en Catherine.

Buckingham Palace meldt ook dat het personeelsbestand qua diversiteit erop vooruit is gegaan. Het aandeel werknemers dat tot een etnische minderheid behoort, is gestegen van 9,7 naar 11,4 procent, “een significante stap” richting het doel van 14 procent in 2025, aldus het verslag.