Uitgever Daily Mail dient verweer in tegen prins Harry

De uitgever van tabloids Daily Mail en The Mail on Sunday heeft een verweer ingediend tegen de zaak van prins Harry en zes anderen, die de uitgever betichten van onwettige informatievergaring. Dat meldt Reuters.

De hertog van Sussex en onder anderen Elton John en Elizabeth Hurley klagen Associated Newspapers aan omdat hun privacy zou zijn geschonden doordat onder meer hun telefoons zouden zijn afgeluisterd. Zij hebben zo’n zeventig huidige en voormalige werknemers van Associated Newspapers genoemd die ze beschuldigen van onwettige informatievergaring of betrokkenheid hierbij.

De uitgeverij ontkent de aantijgingen van illegale informatiegaring. De beschuldigingen zijn “een belediging voor (…) hardwerkende professionele journalisten”, is onder meer in het verweer te lezen.

Eerder dit jaar schikte Harry in een andere zaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN), uitgever van onder meer The Mirror. De prins kreeg deels gelijk van de rechter dat er artikelen over hem zijn geschreven met illegaal verkregen informatie.