Uitvaartplechtigheid voor Japanse prinses Yuriko

De keizerlijke familie van Japan heeft dinsdag afscheid genomen van prinses Yuriko. De prinses, een oudtante van keizer Naruhito, overleed eerder deze maand op 101-jarige leeftijd.

De plechtigheden vonden plaats bij een begraafplaats in Tokio. Volgens Japanse media waren ongeveer vijfhonderd mensen aanwezig, onder wie kroonprins Akishino, prins Hisahito en prinses Kako. Ook de Japanse premier Shigeru Ishiba was aanwezig. Keizer Naruhito en keizerin Masako waren er in overeenstemming met de traditionele gebruiken van de keizerlijke familie niet bij.

In de middag wordt de prinses gecremeerd. Haar as wordt bijgezet in het graf van haar in 2016 overleden echtgenoot prins Mikasa.