Veel belangstelling voor bezoek koning aan Woerden

Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Schilderskwartier in Woerden kon woensdagmiddag op grote belangstelling van buurtbewoners rekenen. Bij voetbalkooi de Kooi stonden tientallen mensen te wachten, die de koning bij aankomst luid en enthousiast begroetten.

De koning schudde mensen de hand en veel van de toegestroomde jongeren probeerden hem aan te raken of een selfie met hem te maken. Willem-Alexander wist zich onder begeleiding met enige moeite door de mensenmassa te bewegen. De koning was in de buurt voor een gesprek met onder anderen Nasir, die graag zou zien dat er een Cruyff Court komt in het Schilderskwartier.

De koning ging na het korte gesprek te voet naar de volgende bestemming. De koninklijke wandeltocht trok opnieuw grote belangstelling. Met een grote menigte om hem heen kwam hij een kleine vijf minuten later aan bij buurtcentrum De Plint.