Veel interesse voor koninklijke trein bij Spoorwegmuseum

Er is vrijdag veel belangstelling voor de koninklijke trein SR10 in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Dat laat een woordvoerder van het museum aan het ANP weten. De SR10 is vrijdag voor het eerst open voor het publiek.

Volgens de woordvoerder is het in het museum “gezellig druk” en is er heel veel interesse voor de koninklijke treinen. “Het was één lange rij van mensen die er doorheen liep”, aldus de zegsman. Aan het begin van de middag heeft het museum zo’n 750 bezoekers gehad die allemaal door de koninklijke trein zijn gelopen. De woordvoerder denkt dat het museum op een reguliere vrijdag tussen de 300 en 500 bezoekers trekt.

De koninklijke familie maakte in 2023 voor het laatst gebruik van de trein. De SR10 is in het museum gekoppeld aan de andere koninklijke rijtuigen.