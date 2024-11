Verdachte aangehouden voor roof Warhols in Oisterwijk

Er is een verdachte aangehouden voor de roof van twee Warhols uit een kunstgalerie aan de Dorpsstraat in Oisterwijk, afgelopen vrijdag. De politie meldt dat de 23-jarige man in beperkingen zit en alleen mag communiceren met zijn advocaat.

De politie deed dinsdag huiszoekingen in Berkel-Enschot, Den Bosch, Oisterwijk en vlak over de grens in België. De verdachte werd aangehouden in Berkel-Enschot. De politie meldt niet of er enig spoor is gevonden van de gestolen werken.

De kunstroof ging gepaard met grof geweld. Midden in de nacht vond er een enorme explosie plaats bij MPV Gallery, waarna de dieven ervandoor wilden gaan met vier werken uit de serie Reigning Queens van Andy Warhol. Uiteindelijk lukte het alleen om de portretten van de Britse koningin Elizabeth en de Deense Margrethe mee te nemen. Daarbij sloegen ze het glas van de lijsten en rukten de zeefdrukken eruit. De kans dat de werken ernstige beschadigingen hebben opgelopen, is groot.