Victoria bij jubileum van vrijwilligersorganisatie voor vrouwen

Kroonprinses Victoria van Zweden heeft zaterdag in Stockholm een jubileumbijeenkomst bijgewoond van Svenska Lottakåren, een vrijwilligersorganisatie die vrouwen opleidt voor functies binnen defensie en de civiele noodhulp. Svenska Lottakåren is met 5000 leden het grootste vrouwennetwerk van Zweden en bestaat dit jaar honderd jaar.

Victoria is sinds 2005 beschermvrouwe van de organisatie, een taak die al jaren in de Zweedse koninklijke familie wordt doorgegeven. Kroonprinses Louise, later koningin Louise, was tussen 1927 en 1965 de eerste beschermvrouwe van het korps. Daarna werden ook de prinsessen Sibylla (1965-1972) en Christina (1973-2005) beschermvrouwe van de lotta’s, zoals de leden van de organisatie genoemd worden.

Tijdens de jubileumbijeenkomst gaf de kroonprinses onder meer een toespraak en ontmoette ze leden van de organisatie.