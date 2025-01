Victoria en gezin wensen Zweden fijne voortzetting van 2025

Kroonprinses Victoria en haar gezin hebben de Zweedse bevolking een fijne voortzetting van het nieuwe jaar gewenst. Zij deden dat zondag via Instagram met een foto waarop het gezin in skikleding in een winters landschap vol sneeuw poseert.

Bij de foto deelde de familie de tekst “God fortsättning”, wat “een fijne voortzetting” betekent. Zweden gebruiken deze uitdrukking vlak na een feestdag en ook na de jaarwisseling tot ongeveer het einde van de eerste week van januari.

De kroonprinses poseert op de foto samen met haar man prins Daniel en hun twee kinderen Estelle (12) en Oscar (8).