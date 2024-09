Video Catherine bejubeld na ‘stijve communicatie’ paleis

De wijze waarop prinses Catherine maandag een gezondheidsupdate gaf wordt in het Verenigd Koninkrijk volop bejubeld. Media en kenners noemen de video waarin ze aankondigde dat haar chemotherapie erop zit “een dramatische omslag” in de anders zo “stijve communicatie” van het paleis.

Het drie minuten durende filmpje geeft een klein inkijkje in de zomer van het gezin van Catherine en haar man prins William. Met hun kinderen genieten ze van de natuur, doen ze een picknick en worden er spelletjes gedaan. De prinses vertelt ondertussen in een lange voice-over dat ze kankervrij is.

PR-consultant Mark Borkowski noemt de video in gesprek met persbureau AFP “baanbrekend” en “een aardverschuiving in de manier waarop de koninklijke familie haar imago controleert”. Door het op deze manier te doen behoudt Catherine haar waardigheid, heeft ze alles zelf in de hand en blijft haar verhaal herkenbaar, zo stelt hij.

Hollywoodtrailer

Vrijwel alle kranten pakken dinsdag groots uit op de voorpagina’s met het nieuws. The Times vergelijkt de video, opgenomen door filmmaker Will Warr op het platteland van Norfolk waar de familie een huis heeft, met een Hollywoodtrailer voor de Instagram-generatie. De krant beoordeelde het als “het meest intieme portret van de koninklijke familie sinds koningin Elizabeth in 1969 een documentaireploeg in haar huis uitnodigde”.

De overwegend positieve reacties komen nadat er begin dit jaar juist veel kritiek was geweest over hoe het paleis zweeg over Catherines ziekte. Omdat ze lange tijd niet in het openbaar werd gezien na een buikoperatie waren er veel speculaties. Een poging om de geruchten de kop in te drukken mislukte in maart, toen bleek dat een familieportret digitaal was bewerkt. Catherines aankondiging dat ze werd behandeld voor een niet nader genoemde vorm van kanker volgde kort daarna, wat leidde tot veel steun.