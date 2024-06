Westminster Abbey luidt klokken voor jarige prins William

De klokken van Westminster Abbey in Londen worden vrijdagmiddag geluid voor de verjaardag van de Britse prins William. De oudste zoon van koning Charles is 42 jaar geworden.

“We wensen de prins van Wales een heel fijne verjaardag vandaag! We luiden de klokken om 13.00 uur om het te vieren”, schrijft Westminster Abbey in een bericht op X. Daarbij wordt een foto gedeeld van William en andere leden van de koninklijke familie tijdens de kerkdienst voor Commonwealth Day in maart.

Westminster Abbey is een speciale plek voor prins William. In 2011 trouwde hij in de Londense kerk met zijn vrouw Catherine.

Het gebeurt vaker dat de klokken van Westminster Abbey worden geluid voor koninklijke verjaardagen. Dat zal later dit jaar ook gebeuren voor de verjaardagen van koningin Camilla (17 juli) en koning Charles (14 november).