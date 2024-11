Wijlen koningin Elizabeth te zien in nieuwe Paddington-film

De in 2022 overleden Britse koningin Elizabeth is te zien in de derde Paddington-film, die binnenkort in de bioscoop verschijnt. Het gaat om een ingelijste foto van de veelbesproken ‘ontmoeting’ met Paddington ter ere van haar 70-jarige jubileum op de troon.

De kleine cameo van de koningin is speciaal goedgekeurd door het paleis. Rosie Alison, coproducent van de film, zegt tegen vakblad Variety dat de koninklijke familie “heel blij” is dat Elizabeth de film heeft gehaald.

Beertje Paddington bezocht de koningin een paar maanden voor haar dood voor een sketch die werd uitgezonden tijdens het jubileumfeest. In het clipje dronken de twee thee en haalde Paddington een boterham met marmelade, zijn favoriete snack, uit zijn hoed. Hij vertelde de koningin dat hij altijd een reserveboterham bij zich heeft voor noodgevallen. “Ik ook”, reageerde de Queen daarop, waarna ze haar eigen boterham met marmelade uit haar handtas haalde.

De sketch werd door de Britten omarmd. Dat was ook te zien na het overlijden van Elizabeth, toen er in de bloemenzee voor de paleisdeuren talloze verwijzingen naar het filmpje werden neergelegd. Het ging om meer dan duizend Paddington-beertjes en tekeningen. Ook legden mensen zelfs boterhammen in plastic zakjes neer.