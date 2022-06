Willem-Alexander met Rutte en Hoekstra bij Bilderberg-conferentie

Koning Willem-Alexander is deze week aanwezig bij de Bilderberg-conferentie die dit jaar in de Verenigde Staten wordt gehouden. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat de koning samen met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra naar Washington is afgereisd voor de 68e editie van de jaarlijkse bijeenkomst voor politiek leiders en experts. De conferentie duurt nog tot 5 juni.

Tijdens de Bilderberg-conferentie spreken traditioneel zakenmensen, opiniemakers, royals, regeringsleiders en politici uit Europa en Noord-Amerika over zaken die beide continenten aangaan. In totaal zijn er ongeveer 120 deelnemers uit 21 landen aanwezig. Onderwerpen waar dit jaar over gesproken wordt, zijn onder meer geopolitieke herschikkingen, NAVO-uitdagingen, China, Oekraïne en Rusland. Dat blijkt uit een door de organisatie gepubliceerde lijst met thema’s.

De Bilderberg-conferenties worden sinds 1954 georganiseerd en werden indertijd mede opgericht door prins Bernhard, de grootvader van Willem-Alexander. De afgelopen twee jaar werd het evenement vanwege de coronapandemie geannuleerd. De enige keer dat het eerder niet doorging, was in 1976 toen prins Bernhard in opspraak was geraakt door het aannemen van smeergelden van vliegtuigbouwer Lockheed.