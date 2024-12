Willem-Alexander ontvangt Slowaakse president op Noordeinde

Koning Willem-Alexander heeft maandag de president van Slowakije ontvangen op Paleis Noordeinde. In een bericht op Instagram deelt het koninklijk huis een foto van de koning en president Peter Pellegrini in het paleis. Na zijn bezoek aan de koning ontmoette Pellegrini premier Dick Schoof op het Catshuis.

Ook Pellegrini deelde zijn ontmoeting met Willem-Alexander op Instagram. “Ons gesprek was bijzonder hartelijk en openhartig, en borduurde voort op zijn bezoek aan Slowakije vorig jaar”, schrijft de president. Daarnaast hadden de twee het over samenwerking op het gebied van gezondheidszorg en over migratie. “Ik ben erg blij met de interesse van Nederlandse investeerders om projecten in Oost-Slowakije te realiseren. Dit is een duidelijk teken van vertrouwen in ons potentieel, vooral met het oog op de toekomstige wederopbouw van Oekraïne.” Pellegrini heeft de koning uitgenodigd om opnieuw op bezoek te komen in Slowakije.

In maart 2023 brachten Willem-Alexander en koningin Máxima voor het eerst een staatsbezoek aan Slowakije. “In de afgelopen dertig jaar zijn Slowakije en Nederland steeds meer naar elkaar toegegroeid”, schreef het koningspaar destijds. “Dank u wel voor deze bijzondere vriendschap.”