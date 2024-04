Willem-Alexander peilde interesse in Koningsdag bij familie

Het is voor de neven van koning Willem-Alexander niet verplicht om bij Koningsdag aanwezig te zijn. Willem-Alexander vroeg zijn familie toen hij in 2013 koning werd naar hun interesse om bij de viering te zijn. Dat vertelde zijn neef, prins Floris, woensdagavond aan tafel bij Beau.

“Als we er echt geen zin in zouden hebben, zouden we het niet meer doen”, aldus Floris, de vierde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. “Wij zijn geen lid meer van het Koninklijk Huis, dus er is geen reden voor ons om daar te zijn. Toen mijn neef koning werd, heeft hij het ons gevraagd. Dus als we het niet meer willen was dat het moment om nee te zeggen.”

Koningsdag is dit jaar in Emmen. Willem-Alexander viert daar op 27 april met zijn familie zijn 57e verjaardag.