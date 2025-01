William bedankt reddingsbrigade Kanaaleilanden voor hun werk

Prins William heeft in een brief de reddingsbrigade van de Kanaaleilanden bedankt voor haar “uitzonderlijke professionaliteit”. Het Channel Islands Air Search-team bestaat volledig uit vrijwilligers en biedt vanuit de lucht hulp bij zoek-en-reddingsacties op zee.

In zijn schrijven bedankt William de brigade dat zij “4000 vierkante mijl aan zeewater veilig houdt voor iedereen die er gebruik van maakt”. Ook noemt de Britse prins de crew de “ogen in de lucht”, waarbij hij verwijst naar zijn eigen ervaring als helikopterpiloot. William was tussen 2010 en 2013 in dienst van de Royal Air Force als piloot bij zoek-en-reddingsacties.

“Jullie vliegen onder uitdagende omstandigheden, in een druk gebied voor scheepvaart en pleziervaart, met zeer veranderlijke weersomstandigheden. Het is duidelijk dat de kustwacht en zoek- en reddingseenheden in hoge mate afhankelijk zijn van jullie ‘ogen in de lucht’.”

Het Channel Islands Air Search-team heeft de prins van Wales bedankt voor zijn brief. “We zijn vereerd dat we een brief van prins William kregen waarin we erkenning krijgen voor onze toewijding en bijdragen aan het land en de wateren van de Kanaaleilanden. Het ondersteunen van de zoek- en reddingsgemeenschap blijft onze hoogste prioriteit en staat centraal bij alles wat we doen.”