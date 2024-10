William benadrukt belang talentontwikkeling bij bezoek aan BAFTA

Prins William heeft woensdag een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van BAFTA, de British Academy of Film and Television Arts, de organisatie achter de grootste Britse film-, tv- en gameprijzen. William hield daar een toespraak en sprak met studenten en donateurs.

In zijn speech benadrukte de Britse prins hoe belangrijk het voor iedereen is om zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen. “De deur naar de creatieve industrie openzetten voor zoveel mogelijk jonge en getalenteerde mensen betekent ook dat we ervoor moeten zorgen dat jongeren zo vroeg mogelijk worden blootgesteld aan zoveel mogelijk stemmen en verhalen. Ook moeten we ervoor zorgen dat jongeren van alle achtergronden zichzelf vertegenwoordigd zien op het witte doek.”

William ontmoette in Londen verder nog studenten van de Britse Film en Televisie-opleiding die met de Royal African Society, een organisatie die mensen op allerlei vlakken samenbrengt met onderwerpen en ideeën over Afrika, betrokken zijn bij het aanstaande Film Africa-festival. Ook sprak de Britse prins met regisseur Paul Greengrass en acteurs Celia Imrie, Stephen Merchant en Andy Serkis.