William beschermheer van beroepsorganisatie voor paramedici

Prins William is beschermheer geworden van het College of Paramedics. Dat heeft de beroepsorganisatie voor paramedici in het Verenigd Koninkrijk woensdag gemeld.

Volgens de organisatie weerspiegelt het beschermheerschap de “voortdurende bewondering en respect” van William voor de medische gemeenschap en hulpdiensten in het Verenigd Koninkrijk. “Als voormalig piloot van de luchtambulance heeft de prins uit eerste hand de unieke klinische expertise, besluitvaardigheid en veelzijdigheid gezien die paramedici bezitten en de enorme bijdrage die zij leveren aan ons gezondheidszorgsysteem”, aldus het College of Paramedics.

De prins bracht woensdag ook een bezoek aan Birmingham, om een conferentie over spoedeisende hulp en kritieke zorg bij te wonen. William gaf er een toespraak en sprak paramedici uit verschillende vakgebieden, zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.