William, Catherine en Snoop Dogg bedanken Britse olympiërs

De Britse prins William, zijn vrouw Catherine en de Amerikaanse rapper Snoop Dogg hebben in een filmpje de atleten bedankt die namens Groot-Brittannië op de afgelopen Olympische Spelen actief zijn geweest.

“Namens iedereen die thuis heeft gekeken, felicitaties aan Team GB”, zegt Catherine in een filmpje op social media. “Gefeliciteerd met alles wat jullie hebben bereikt. Jullie zijn een inspiratie voor ons allemaal geweest”, vult haar echtgenoot aan. Prins William heeft voor de video een klein baardje laten staan, merken ook veel volgers onder het bericht.

Na de Britse prins en prinses neemt voormalige topvoetballer David Beckham het woord. “Hey Team GB, we zijn zó trots op jullie. Gefeliciteerd!” Na hem volgt nog een aantal bekenden die de Britse atleten prijzen voor hun prestaties. Snoop Dogg, die voor de gelegenheid gekleed is in een blauwwit jasje, sluit de video af. “Namens grote Snoop Dogg, de prins en zijn lieftallige vrouw: bedankt Groot-Brittannië.”

In het bijschrift van de video spreekt het Britse hof van “een ongelofelijke reis” die de Britse olympiërs hebben afgelegd. “Iedere atleet heeft enorme toewijding en passie getoond. Jullie hebben ons allemaal ontzettend trots gemaakt!”