William en Catherine delen beelden kerstdienst Westminster Abbey

Prins William en prinses Catherine hebben op Instagram foto’s gedeeld van de kerkdienst in Westminster Abbey. Op de beelden is onder meer te zien hoe Catherine, William en hun kinderen George, Charlotte en Louis kaarsen vasthouden en meezingen tijdens de dienst.

Bij de reeks foto’s stond de tekst: “Het was zo fijn om gisteravond zoveel inspirerende mensen uit te nodigen in Westminster Abbey. We willen iedereen persoonlijk bedanken. Dankzij jullie was het een bijzondere avond vol liefde, empathie en een feestelijke sfeer.”

De prinses stond vrijdag tijdens de door haar georganiseerde kerstdienst in Westminster Abbey stil bij “moeilijke tijden” in het leven van mensen. Zo werd er “gereflecteerd op het belang van liefde en empathie, en hoe hard we elkaar nodig hebben, vooral in de moeilijkste tijden van het leven”. Catherine werd het afgelopen jaar behandeld voor kanker en maakte in september bekend dat ze haar chemotherapie had afgerond.