William en Catherine delen lief bericht voor prinses Anne

Prins William en zijn vrouw prinses Catherine zijn blij dat prinses Anne haar werkzaamheden heeft hervat. Op Instagram delen de prins en prinses van Wales een lief bericht gericht aan de tante van William. Anne ging vrijdag weer aan het werk na een ziekenhuisopname voor verwondingen aan haar hoofd.

“Super trooper! Wat leuk om je zo snel weer terug te zien!”, schrijven de twee bij een foto van de eerste werkdag van Anne. Het berichtje wordt ondertekend met “W & C x”, de initialen van William en Catherine.

De 73-jarige zus van koning Charles liep vorige maand onder meer een hersenschudding op nadat ze door een paard werd geraakt. Ze lag vijf dagen in een ziekenhuis en mocht daarna thuis verder aan haar herstel werken. Vrijdag ging ze naar Gloucestershire voor een bezoek aan de Riding for the Disabled Association (RDA), een liefdadigheidsinstelling die zich richt op therapeutisch paardrijden. De prinses is sinds 1985 voorzitter van RDA.