William en Catherine in nauw contact met familie overleden Liz

De moeder van de overleden fotografe Liz Hatton is dankbaar voor het contact dat zij nog “vaak” met de Britse prins William en prinses Catherine heeft na het overlijden van haar dochter eind november. Dat zegt Vicky Hatton tegen de Britse tabloid Daily Mail. “Ze zijn ongelofelijk aardig. Ze hebben de hele tijd contact met ons gehouden.”

“Het is een moeilijke periode voor ons geweest, maar William, Catherine en hun team informeren vaak hoe het met ons gaat. Ze hebben heel goed voor ons gezorgd”, aldus Vicky Hatton. De nabestaanden van Liz waren door het kroonprinselijk paar ook uitgenodigd voor de door Catherine georganiseerde kerstdienst in Westminster Abbey vrijdag. “We wisten niet of we daar wel aan toe waren, maar ik ben zo blij dat we toch zijn gegaan. Het was prachtig”, zegt Vicky.

Liz Hatton overleed op 17-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker. De prins en prinses van Wales ontmoetten haar in oktober op Windsor Castle, waarna ze het meisje een “getalenteerde fotograaf” noemden.