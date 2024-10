William en Catherine ontmoeten jonge fotograaf op Windsor Castle

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben woensdag op Windsor Castle een jonge fotograaf ontmoet die lijdt aan een zeldzame vorm van kanker. De ontmoeting vond plaats na een ceremonie op Windsor waarbij William onderscheidingen uitreikte.

“Een genoegen om Liz vandaag in Windsor te ontmoeten. Een getalenteerde jonge fotograaf wiens creativiteit en kracht ons beiden heeft geïnspireerd. Bedankt voor het delen van je foto’s en verhaal met ons”, schrijven William en Catherine bij twee foto’s op sociale media. Op een van de foto’s is te zien hoe Catherine, bij wie eerder dit jaar ook kanker werd vastgesteld, de jonge Liz een knuffel geeft. Op de andere foto poseren William en Catherine samen met de familie voor een kiekje.

Volgens Britse royaltyverslaggevers had William de fotograaf uitgenodigd om foto’s te maken tijdens de ceremonie op Windsor Castle. “Het was een genoegen om Liz Hatton bij ons te hebben om deze speciale momenten vast te leggen”, staat in een bericht dat de prins en prinses van Wales deelden. Ook de jonge fotografe stond op Instagram blikte terug op de ontmoeting met het paar. “Zo’n lieve, oprechte en aardige mensen. Ik ben in de wolken dat ik en mijn familie deze ervaring hebben gehad”, schrijft zij in haar Instagram Stories.