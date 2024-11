William en Catherine ontvangen emir Qatar bij staatsbezoek

De Britse prins William en prinses Catherine ontvangen Tamim bin Hamad Al Thani, de emir van Qatar, en zijn vrouw Jawaher bint Hamad Al Thani als zij op 3 december in het Verenigd Koninkrijk arriveren voor een tweedaags staatsbezoek. Dat meldt Buckingham Palace maandag.

William en Catherine ontvangen de emir en zijn partner namens koning Charles. De prins en prinses van Wales reizen samen met hun gasten naar de Horse Guards Parade, waar de emir van Qatar en zijn vrouw een ceremonieel welkom krijgen.

Catherine is op dinsdagavond 3 december naar verwachting niet aanwezig bij het staatsbanket, meldt Kensington Palace maandag.

Het is traditie dat de Britse troonopvolger en diens partner gasten ontvangen voor een staatsbezoek en hen vergezellen naar het ceremoniële welkom, schrijven Britse media. Het kroonprinselijk paar vervult deze rol sinds William prins van Wales is. In juni dit jaar kon Catherine niet aanwezig zijn bij een staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. Catherine onderging toen chemotherapie. In september deelde de prinses van Wales schoon te zijn van kanker.