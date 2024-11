William en Catherine rouwen om dood jonge fotograaf

Prins William en prinses Catherine hebben bedroefd gereageerd op de dood van de jonge fotograaf Liz Hatton. De 17-jarige Hatton leed aan een zeldzame vorm van kanker en overleed eerder deze week.

“Het spijt ons te horen dat Liz Hatton helaas is overleden. Het was een eer om zo’n moedige en bescheiden jonge vrouw te hebben ontmoet”, schrijven William en Catherine op sociale media. “Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Liz’ ouders Vicky en Aaron en haar broer Mateo in deze onvoorstelbaar moeilijke tijd.”

De prins en prinses van Wales ontmoetten Hatton in oktober op Windsor Castle. Op foto’s van de ontmoeting was te zien hoe Catherine haar een knuffel gaf. William en Catherine, die eerder dit jaar ook behandeld werd voor kanker, noemden Hatton een “getalenteerde jonge fotograaf wiens creativiteit en kracht ons beiden heeft geïnspireerd”.