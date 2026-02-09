William en Catherine verontrust door onthullingen kwestie-Epstein

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn “diep verontrust” door de onthullingen in het schandaal rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, waarbij ook de voormalige Britse prins Andrew betrokken is. Dat heeft een woordvoerder van Kensington Palace gemeld aan Britse media.

“Ik kan bevestigen dat de prins en prinses van Wales diep bezorgd zijn over de aanhoudende onthullingen”, aldus de woordvoerder. “Hun gedachten zijn bij de slachtoffers.” Het is de eerste keer dat William en Catherine publiekelijk reageren op de kwestie.

De jongere broer van koning Charles ligt al jaren onder vuur om zijn banden met Epstein. Hij werd ook beschuldigd van seksueel misbruik. In oktober nam Charles de titels van zijn broer af. Ook moest Andrew vertrekken uit Royal Lodge in Windsor.

Onlangs kwam Andrew Mountbatten-Windsor, zoals de voormalige royal nu bekendstaat, opnieuw in opspraak na de vrijgave van documenten rond Epstein. Verschillende media berichtten ook dat Mountbatten-Windsor vertrouwelijke informatie deelde met Epstein over zijn officiële werk als handelsgezant. De Britse politie kijkt ook naar beschuldigingen dat een vrouw door Epstein naar het Verenigd Koninkrijk was gestuurd voor een seksuele ontmoeting met Mountbatten-Windsor.