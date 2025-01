William inspecteert wormenbak bij bezoek aan boerderij

Prins William heeft dinsdag bij een bezoek aan een boerderij in het hertogdom Cornwall een compostbak met wormen geïnspecteerd. De boerderij in de county Herefordshire is een van de zeven ‘focus farms’ van het hertogdom, een initiatief dat is opgezet om kennis en ervaringen over groenere vormen van landbouw te delen.

Pachtboeren Phil en Heather Gorrige en hun zoon Monty ontvingen de prins van Wales, schrijft de BBC over het bezoek. William kreeg een rondleiding van een uur. Daarbij kreeg hij twee compostbakken met wormen te zien, die hij met zijn blote handen doorwoelde.

Volgens aanwezigen was de prins onder de indruk van de bakken met compost. “Oh mijn hemel, kijk eens, dat is geweldig”, zou hij hebben gezegd.

Boerin Gorrige bevestigt dat William enthousiast was over de Bokashi, een Japanse methode van composteren. “Hij ging er meteen in”, aldus de boerin tegen de BBC. “Hij had er nog nooit van gehoord, maar wat betreft wormen leek hij echt geïnteresseerd in het feit dat het op zo’n kleine schaal werkte.”