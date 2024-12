William prijst oud-rugbyspeler die rent voor goed doel

De Britse prins William wenst voormalig rugbyspeler Kevin Sinfield veel succes met de 7in7 Challenge waar hij zondag mee begint. Dat doet de 42-jarige prins van Wales, mede namens zijn vrouw Catherine, in een videobericht op sociale media.

De 7in7 Challenge is een evenement om geld op te halen voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Het is de bedoeling dat iemand iets zeven dagen op rij doet, zoals hardlopen, zwemmen, fietsen of zelfs breien. De 44-jarige Sinfield rent vanaf zondag iedere dag een ultramarathon. Dat doet hij onder meer om voormalig rugbyspeler Rob Burrow te eren, die in juni overleed aan de gevolgen van ALS.

“Catherine en ik willen je heel veel succes wensen voor wat ongetwijfeld een zeer zware week gaat worden waarin je geld en aandacht vraagt voor ALS”, zegt William in de video die hij deelt. “Wat jij en Rob hebben bereikt, is geweldig en wat je deze week opnieuw presteert is een passend eerbetoon aan zijn nalatenschap. Ik weet zeker dat je de hele tocht aan hem zult denken terwijl je rent. Wij zullen de hele week aan jou denken.”

Sinfield rent op zondag van Liverpool naar Wrexham. In de dagen daarna rent hij nog naar steden als Gloucester, Bristol, Belfast, Glasgow, Leicester en Manchester. De voormalig rugbyspeler rent iedere keer stukken van 7 kilometer, meerdere keren per dag.