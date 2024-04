William steunt nabestaanden suïcide: je bent niet alleen

De Britse prins William heeft zijn steun uitgesproken voor mensen die een dierbare zijn kwijtgeraakt aan suïcide. De prins schreef een voorwoord voor de handleiding At Your Side, die bedoeld is om militairen en hun families te ondersteunen. “Weet alsjeblieft dat je niet alleen bent”, schrijft William onder meer.

De prins, die zelf heeft gediend in het Britse leger, beseft dat het een complexe ervaring kan zijn als een dierbare zelfmoord pleegt. “Vaak weerhoudt het stigma rond zelfmoord mensen ervan om zich uit te spreken en hulp te zoeken”, aldus William. De prins hoopt dat de handleiding mensen kan helpen om hun verlies te verwerken.

De prins noemde het verder belangrijk dat de mensen die een dierbare zijn verloren aan zelfmoord worden gehoord. “Er is geen tijdslimiet voor het verwerken van rouw, maar Catherine en ik hebben in de loop der jaren veel nabestaanden ontmoet en weten hoeveel kracht er geput kan worden uit het delen van ervaringen, zelfs in de meest tragische omstandigheden.”