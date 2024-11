William trots op tienjarig bestaan United for Wildlife

De Britse prins William heeft zijn waardering uitgesproken voor het werk dat de stichting United for Wildlife in de afgelopen tien jaar heeft verricht. Dat deed de 42-jarige prins van Wales tijdens een bijeenkomst in Zuid-Afrika, waar hij is voor de uitreiking van de Earthshot Prize die woensdag plaatsvindt.

“In de afgelopen tien jaar heeft United for Wildlife aanzienlijke resultaten geboekt”, aldus William. “Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt en ik ben blij dat zoveel mensen, die zich hebben ingezet, hier in Kaapstad bijeenkomen voor deze top.” United for Wildlife werd in 2014 opgericht door de goededoelenorganisatie van William.

William zei ook “dat de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren en planten niet langer een marginale kwestie is zoals het in 2014 voelde”. “Door dit te doen kunnen we een toekomst creëren waarin mens en natuur floreren. Een toekomst waarin de illegale handel in wilde dieren tot het verleden behoort en onze natuurlijke wereld wordt beschermd”, vertelde William in zijn toespraak.

Woensdag wordt ook de Earthshot Prize, eveneens in het leven geroepen door de prins, uitgereikt. Die onderscheiding wordt sinds 2021 jaarlijks toegekend aan vijf organisaties die een grote bijdrage leveren aan milieubewustzijn.