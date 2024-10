William was uit angst om Catherine te besmetten niet bij Spelen

Prins William was deze zomer niet aanwezig bij de Olympische Spelen in Parijs omdat hij bang was corona op te lopen en zijn vrouw, prinses Catherine, te besmetten. Dat zei de prins van Wales donderdag tegen het tijdschrift HELLO! tijdens een bezoek in het graafschap Tyne and Wear. William bezocht daar het heropende Birtley Community Pool.

Tijdens de Spelen onderging Catherine nog chemotherapie, omdat begin dit jaar kanker bij haar was vastgesteld. “Ik wilde zo graag komen, maar ik moet zeggen dat ik een interview over covid had gelezen. Daarna besloot ik niet te gaan, omdat ik niet het risico wilde lopen om covid mee naar huis te nemen.” Catherine is inmiddels schoon. Dat deelde de prinses van Wales begin september.

Velen hadden verwacht dat William aanwezig zou zijn tijdens de Olympische Spelen om de Britse atleten aan te moedigen. Veel andere royals waren wel aanwezig in Parijs. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en Alexia waren aanwezig.