William weer aan het werk sinds onthulling ziekte Catherine

Prins William gaat deze week weer aan het werk. Donderdag brengt de prins van Wales een bezoek aan Surrey en het westen van Londen. De prins gaat donderdag naar een liefdadigheidsinstelling waar voedsel wordt uitgedeeld en naar een jeugdcentrum.

Het is voor het eerst dat William weer aan het werk gaat sinds zijn vrouw Catherine bekendmaakte dat zij kanker heeft. Dat nieuws deelde Catherine eind vorige maand in een videoboodschap.

Het bezoek van de prins staat in het teken van het goede doel Surplus to Supper. Volgens Kensington Palace gaat de prins langs bij de organisatie om aandacht te schenken aan de impact die de organisatie op de gemeenschap heeft. William zal daar vrijwilligers helpen bij het sorteren van voedsel en gaat ook een handje helpen in de keuken, schrijft Sky News.