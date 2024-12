Zieke koningin Silvia moet ook kerstconcert laten schieten

De Zweedse koning Carl Gustaf is zondag alleen naar een kerstconcert in het centrum van Stockholm gekomen. De vorst zou eigenlijk met zijn vrouw koningin Silvia gaan, maar zij is nog steeds ziek, heeft het hof bevestigd aan het Zweedse blad Svensk Damtidning.

Silvia heeft nog altijd last van een verkoudheid, zegt een woordvoerder van het hof. Ze sloeg daardoor vrijdag ook al de jaarlijkse feestavond van de Zweedse Academie over.

Voor de koningin is het te hopen dat ze zich maandag beter voelt. Silvia viert dan haar 81e verjaardag.