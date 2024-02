Zo ontmoetten Willem-Alexander, Filip en Frederik hun koningin

Ook koninklijke love birds lopen elkaar gewoon tegen het lijf op de tennisbaan of in een café.

Tekst: Karlijn Hoftijzer. Deze productie verscheen in Vorsten 2 2024 en is waar nodig aangepast voor online.

Prins Willem-Alexander en Máxima, niet meteen een klik

Liefde op ’t eerste gezicht? Niet bepaald. ‘Ik vond niks van hem’, zijn een paar van de eerste Nederlandse woorden die we Máxima in 2001 horen zeggen als haar gevraagd wordt naar haar eerste indruk van haar verloofde. Het is 1999 als de Feria de Abril in Sevilla feestvierders uit de hele wereld naar Spanje doet afreizen. Máxima heeft op dat feestje de verantwoordelijkheid voor de fotocamera. Willem-Alexander, die zich juist even onbespied waant, reageert geïrriteerd als hij Máxima foto’s ziet maken. Gelukkig blijkt ze geen journalist maar een New Yorkse econome en de sfeer verandert. Het is ook New York waar ze elkaar voor het eerst na dat feestje ontmoeten. Toch blijft ze terughoudend. ‘Ik dacht: hier moet ik ver van blijven, ik ben een onafhankelijk meisje en heb allerlei plannen.’ Willem-Alexander was zekerder van zijn zaak. ‘Ik heb tegen mijn moeder gezegd: “Ze heet Máxima. Ze is Argentijnse, woont in New York, en vertrouw op mij. Stel verder nu geen vragen.”’ De rest is geschiedenis.

Prins Filip en Mathilde: game, set, match!

‘Ik zag haar vanuit de verte, en ik ging naar haar toe om met haar te praten. Ik wist meteen dat ze mijn toekomstige vrouw zou worden.’ Met een tennisracket in de hand laat prins Filip zijn ogen voor het eerst op jonkvrouwe Mathilde d’Udekem d’Acoz vallen. Over een love game gesproken… Op die tennisbaan in 1996 begint het nieuwe leven van Mathilde. Ze kan als 20-jarige rustig wennen aan dat idee, want ze weten hun verkering drie jaar geheim te houden. Belgische media hebben geen fauw benul van de vriendin van de prins, tot een verlovingsdatum wordt aangekondigd. Het stel houdt zich tot het officiële voorstelmoment schuil en een foto van Mathilde is er niet. Er zijn dan nog drie dagen waarop ze anoniem door het leven kan en ze besluit wat in de bibliotheek te lezen. Daar hoort ze op de radio gespeculeer over de verloving van Filip. Háár verloving met Filip. Een anekdote die ze nog altijd associeert met die bijzondere periode uit haar leven.

Prins Frederik en Mary, biertje aan de bar

Wist Mary Donaldson veel met wie ze net een biertje had staan drinken… Het is de Australische nazomer van 2000 en het broeit in Sydney waar de Olympische Spelen plaatsvinden. In de Slip Inn pub raakt Mary aan de praat met een leuke, sportieve Deense man. Hij blijkt – zo hoort ze later pas – een echte prins te zijn. Niet dat er meteen een olympisch vuur bij Mary ontstaat, maar Frederik, toekomstig koning van Denemarken, heeft genoeg bij haar

aangewakkerd om een vriendschap te onderhouden. Lange brieven worden over en weer geschreven die de voorbode zijn voor een vurige liefde. Mary verhuist naar Frankrijk om dichter bij Frederik te wonen, om zo de liefde een kans te geven. Met veel toewijding leert ze de onmogelijke Deense taal en zet alles op alles om van Denemarken haar nieuwe thuis te maken. ‘Ik ben blij dat je me van mijn sokken hebt geblazen’, zegt Mary vrij vertaald tegen Frederik tijdens het feest voor zijn vijftigste verjaardag in 2018.