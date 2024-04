Prinsessen praten met leeftijdsgenoten over studentenleven

Prinsessen Amalia, Alexia en Ariane hebben op Koningsdag gesproken met leeftijdsgenoten die in Emmen studeren. Ze spraken kort over hoe het is om in deze stad in Drenthe een hbo- of mbo-opleiding te volgen.

Vooral Amalia stelde de studenten veel vragen. “Hoe is het om hier in Emmen te studeren?”, vroeg ze haar leeftijdsgenoten. Zelf volgt Amalia de studie Politics, Psychology, Law and Economics in Amsterdam.

De jongeren vroegen Amalia naar haar studie-ervaring. “Hard studeren, maar superinteressant”, antwoordde de prinses. Ze wilde het gesprek niet te lang op zichzelf richten: “Maar wat studeren jullie precies?”, verlegde ze snel het onderwerp.